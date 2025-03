LANCIANO: CANE LEGATO PER GIORNI A CATENA DI UN METRO, DENUNCIATI I PROPRIETARI

LANCIANO – Hanno tenuto un cane legato a una catena di appena un metro per giorni, senza consentirgli di effettuare nemmeno minimi movimenti, ma sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri Forestale.

La vicenda, che vede protagoniste due persone, è avvenuta a Lanciano (Chieti).

Il cane è ora al sicuro, in un canile.

Le indagini dei Carabinieri Forestale nascono dalla segnalazione di un’associazione animalista; mediante appositi servizi mirati è stato possibile accertare la condotta dei proprietari dell’animale, costretto a subire sofferenze incompatibili con la propria natura.

Il cane, un meticcio, è stato legato per giorni alla basculante di un garage, senza riparo, con un guinzaglio di appena 128 centimetri, che esercitava una costante pressione negativa sul collo. I militari hanno quindi effettuato il sequestro preventivo del meticcio, trasferito prima al canile sanitario e poi al canile rifugio di Lanciano.

Legare il cane alla catena, ricordano i Carabinieri, è una pratica ancora molto diffusa nel nostro Paese e, per quanto costituisca un illecito amministrativo, se la condotta è continuativa e produce inutili sofferenze per l’animale, viene integrato il reato di cui all’art. 727 del codice penale. I cani non possono essere immobilizzati alla catena per tutto il giorno e non possono essere privati di girare liberamente, accedere alla cuccia o alla ciotola con cibo e acqua.

I proprietari dovranno rispondere di un reato contravvenzionale, punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.