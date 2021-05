LANCIANO, CINGHIALI A SPASSO DI NOTTE: RICHIESTO INTERVENTO URGENTE ALLA REGIONE

LANCIANO – Cinghiali a spasso per Lanciano domenica, intorno alle 4 del mattino.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, hanno percorso tutta via del Mare, fino ad arrivare davanti all’ospedale Renzetti. Sembra siano arrivati dalle campagne a ridosso di via Panoramica, dove la strada per un tratto non è recintata.

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella della provenienza dei cinghiali dalle zone retrostanti il cimitero.

A contribuire alla loro presenza, sembra, siano i cassonetti di immondizia che li attirano per il cibo e i terreni incolti.

Anche il selecontrollo da parte della Polizia provinciale è fermo in attesa del rinnovo del piano regionale scaduto lo scorso 31 dicembre. Il Comune ha comunque fatto richiesta di intervento urgente alla Regione.