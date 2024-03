LANCIANO: COLTA DA MALORE PERDE CONTROLLO DELL’AUTO, MUORE DONNA 88ENNE

LANCIANO – Una donna di 88 anni, di Lanciano, è deceduta dopo aver perso il controllo dell’auto probabilmente in seguito a un malore.

La disgrazia è avvenuta intorno alle 8.30 lungo la strada provinciale 64 che collega Lanciano a Orsogna.

L’anziana procedeva in direzione di Lanciano quando, verosimilmente a causa di un malore, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto ha invaso la corsia opposta di marcia, finendo per schiantarsi contro il muro di un’abitazione.

I soccorsi sono scattati subito. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Lanciano, che hanno estratto la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo. Una volta tirata fuori, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari che hanno tentato di tutto per rianimarla. Arrivata in ospedale in arresto cardiaco, la 88enne è deceduta poco dopo.

Dei rilievi dell’incidente si è occupata la polizia municipale di Lanciano. Il tratto della strada provinciale interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi. Il traffico è stato deviato all’altezza delle Torri Montanare.