LANCIANO: CROLLA BALCONE MENTRE MONTANO TENDA DA SOLE, DUE FERITI

LANCIANO – Stavano montando una tenda sole, in uno dei palazzi storici situati lungo via Luigi De Crecchio, in pieno centro a Lanciano (Chieti), quando il balcone su cui stavano lavorando è crollato.

Secondo le prime informazioni, ci sono due feriti gravi, zio e nipote di 60 e 31 anni,

All’improvviso il balcone ha ceduto e i due sono precipitati per una decina di metri.

Subito soccorsi, il 60enne è stato elitrasportato all’ospedale di Pescara, il più giovane è stato ricoverato all’ospedale di Chieti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118. L’elisoccorso è atterrato nell’area fiera di Lanciano.

Sono ancora da stabilire le cause che hanno determinato il crollo.