LANCIANO: DAL 20 AL 22 OTTOBRE C’E’ PROGRESS, LA FIERA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE. IL PROGRAMMA

LANCIANO – Sessantacinque espositori e tante attività dedicate alla formazione, all’orientamento, alle opportunità di lavoro, all’aggiornamento professionale; ma anche e soprattutto uno spazio per favorire occasioni concrete d’incontro tra aziende, persone in cerca di impiego, selezionatori del personale e formatori.

Promossa da Lancianofiera e Regione, torna al polo fieristico d’Abruzzo, dal 20 al 22 ottobre 2023, Progress, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione, alla sua seconda edizione, grazie ad un ampio partenariato pubblico-privato e alle sinergie nuove costruite fra Centri per l’impiego, mondo delle imprese, reti dei servizi al lavoro e enti di formazione.

L’inaugurazione della tre giorni fieristica non commerciale è in programma venerdì 20 ottobre alle 9.30 alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e delle massime autorità regionali e locali.

Sarà poi Sabrina Grazini, consulente e divulgatrice in diritto del lavoro, ad aprire Progress 2023. Premiata da Forbes Italia, tra gli innovatori under 30 di quest’anno, Grazini, seguita da migliaia di follower sui social, risponderà a domande e curiosità di quanti fanno fatica a orientarsi tra normative, iter burocratici, contrattualistica, diritti e doveri.

Atteso, inoltre, domenica 22 ottobre, Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che visiterà i padiglioni di Lancianofiera.

Cinque gli spazi dedicati a seminari, laboratori, workshop e oltre quaranta gli appuntamenti costruiti grazie al contributo fattivo di Anpal Servizi che permetteranno di approfondire le diverse tematiche legate all’occupazione: dalle nuove professioni, alla transizione digitale, dall’orientamento, alla competitività, alla formazione continua fino all’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

Grazie al partenariato con le Università di Teramo, L’Aquila, Bari e Lumsa di Roma e al coinvolgimento fattivo della Direzione scolastica regionale, e quindi di numerosi istituti superiori, sono attesi circa 1500 studenti da tutto l’Abruzzo e dal vicino Molise che saranno coinvolti in attività interattive e di ascolto in tema di certificazione delle competenze e formazione per aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza delle attitudini personali e a scoprire il vasto panorama di percorsi formativi con i relativi sbocchi occupazionali, come anche le figure professionali più ricercate e le competenze richieste.

Nella foto, da sinistra: Pasquale Di Nardo (delegato Tua al traporto ferroviario), Pietro De Camillis (dirigente Centri per l’impiego, dipartimento lavoro Regione Abruzzo), Donato Di Campli (presidente Lancianofiera), Filippo Paolini (sindaco di Lanciano), Matteo De Leonardis responsabile Marketing Humagest).

Di seguito il PROGRAMMA DI PROGRESS

Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale

Convegni e Workshop

Lanciano | Polo Fieristico d’Abruzzo

Venerdì 20 ottobre 2023

Padiglione 3| Sala convegni

ore 9.30

Incontro inaugurale alla presenza delle autorità

“E tu lo sapevi?” Talk di Sabrina Grazini, consulente del lavoro, premiata da Forbes tra i migliori innovatori Under30

Visita agli spazi espositivi

ore 11.00

I nuovi percorsi formativi nel trasporto ferroviario. Formazione, nuove competenze ed opportunità di lavoro.

Iniziativa promossa da Tua Abruzzo, Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.

ore 14.30

Politiche attive del lavoro: un valore per persone, imprese e territori

Iniziativa promossa da Confindustria Chieti-Pescara

Padiglione 4 | Sala convegni

ore 9.30

L’industria del vetro tra tradizione e innovazione

Iniziativa promossa da Anpal Servizi e NSG Group, leader mondiale nella produzione del vetro

ore 10:30

Talent attraction e costruzione di carriera, l’apprendistato in Abruzzo

Iniziativa promossa da Adecco Italia S.p.A.

ore 11:30

L’Orientamento 5.0 verso nuovi scenari. Capire il presente per costruire il domani.

Iniziativa promossa da Anpal Servizi S.p.A.

ore 15:00

Lavoro a tempo determinato, somministrazione e apprendistato

Iniziativa promossa dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Chieti

Padiglione 1 | Progress Lab | Sala workshop

ore 09:30

Job Actually. Il lavoro davvero.

Curricula e colloqui in prima persona: perché non basta spiegarli, bisogna viverli.

Iniziativa promossa da Adecco Italia SpA

ore 10:30

Personal branding su Linkedin

Iniziativa promossa da Human Factory Srl

ore 11:30

La somministrazione di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Iniziativa promossa da Etjca S.p.A.

ore 12:30

Scuola, Sport e Mondo del Lavoro: combinazione di fattori in comune

Iniziativa promossa da Human Factory Srl

ore 14:30

Stand-Up meeting: le difficoltà nella ricerca del lavoro. Parliamone insieme

Iniziativa promossa da NXS SRL – Oltre SRL

ore 15:30

Le professionalità del futuro. Trend del mercato del lavoro in Italia, Abruzzo e nella provincia di Chieti; evoluzione delle competenze nel mercato del lavoro.

Iniziativa promossa da GI GROUP SPA

ore 16:30

Come compilare un curriculum vitae. Compilare insieme ad uno psicologo e un assistente sociale un curriculum vitae

Iniziativa promossa da La Rondine Società Cooperativa Sociale

Padiglione 2 | Progress Lab | Sala workshop

ore 09:30

Il progetto “Z-Adesso!”: il ponte tra scuola e lavoro.

Presentazione del progetto Gen-Z dedicata ai giovani e alle scuole

Iniziativa promossa da Lavorint S.p.A.

ore 10:30

La candidatura digitale

Iniziativa promossa da Manpower S.p.A.

ore 11:30

Presentazione aziendale, una storia fatta di passione, sfide ed opportunità

Iniziativa promossa da Azienda Trigano Van S.r.l. (azienda leader in Europa nel settore della produzione di camper e van)

ore 12:30

I tirocini formativi in ambito sociale e le categorie protette: inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Iniziativa promossa da La Rondine Società Cooperativa Sociale

Padiglione 2 – ZONA 2

11:00-12:00

Il giurista ambientale: una nuova professione per la transizione ecologica

Università di Teramo

ore 15:00 – 15-30 / ore 15:30 – 16:00 / ore 16:00 – 16:30 / ore 16:30 – 17:00

Presentazione aziendale, simulazioni e attività.

Iniziativa promossa da TUA ABRUZZO, Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.

Padiglione 3 | Spazio Humangest

ore 11:00

Workshop sul tema Digital Scouting

“Employability. Comunicazione e formazione per guardare al futuro”

ore 15:00

Workshop “Assessment 4.0”

Prova pratica di gamification a cura di Employerland.

Padiglione 1 | Area Esterna

ore 11:00

Dimostrazione Unità Cinofila Antidroga e Antitabacco

A cura del Gruppo Guardia di Finanza di Pescara

Sabato 21 ottobre 2023

Padiglione 3| Sala convegni

ore 10:00

La certificazione delle competenze per la meccatronica. Quali opportunità e vantaggi

Iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con IIS Algeri Marino di Casoli,

responsabile per le province di Chieti e di Pescara della RETE M2A – rete della Meccatronica e della Automazione

ore 11.30

La transizione socio-culturale tra ricerca, formazione e impresa.”

Iniziativa promossa da Consorzio Universitario di Lanciano

Padiglione 4 | Sala convegni

ore 09:30

Come costruire le competenze del futuro

Iniziativa promossa da Adecco Italia SpA

ore 10:30

“Professione Protezione civile”

Iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo-Agenzia regionale di Protezione Civile

ore 11:30

Bussola: orientarsi nel mondo dell’apprendistato

Iniziativa promossa da TECSEO e I.I.S. E. Mattei, Vasto con Anpal Servizi S.p.A.

ore 12:15

La formazione crea i professionisti del futuro

Iniziativa promossa da TECSEO

Padiglione 1 |Progress Lab | Sala workshop

ore 09:30

Scuola, Sport e Mondo del Lavoro: combinazione di fattori in comune

Iniziativa promossa da Human Factory Srl

ore 10:30

Job Actually- Il lavoro davvero. Prove di Valutazione 4.0

Iniziativa promossa da Adecco Italia S.p.A.

ore 11:30

SparkLab: le sfumature del nostro potenziale

Iniziativa promossa da Randstad Italia S.p.A.

ore 15:00

Stand-Up meeting: le difficoltà nella ricerca del lavoro- Parliamone insieme

Iniziativa promossa da NXS SRL – Oltre SRL

Padiglione 2 | Progress Lab | Sala workshop

ore 09:30

Il mercato del lavoro

Iniziativa promossa da Manpower S.p.A.

ore 10:30

Le “nuove” competenze trasversali

Iniziativa promossa da Human Factory Srl

Padiglione 2 – ZONA 2

ore 11:30

Presentazione aziendale, simulazioni e attività.

Iniziativa promossa da TUA ABRUZZ0, Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.

Padiglione 3 | Spazio Humangest

ore 11:00

Workshop sul Personal Branding

ore 16:00

Politiche Attive del Lavoro: quali opportunità?

ore 16:30

Diversity&Inclusion nel mondo del lavoro

Domenica 22 ottobre 2023

Progress Lab | Sala workshop padiglione 1

ore 10:30

Formazione esperienziale come sostenere il cambiamento nelle imprese attraverso: l’accelerazione della crescita delle risorse umane (FORMAZIONE), l’efficacia dei processi motivazionali (COMUNICAZIONE), l’introduzione di strumenti di facilitazione e valutazione (SVILUPPO)

Iniziativa promossa da Human Factory Srl

ore 12:15

La formazione crea i professionisti del futuro

Iniziativa promossa da TECSEO

Padiglione 3 | Spazio Humangest

ore 11:00

Workshop dedicato al tema “Personal Branding”