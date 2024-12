LANCIANO: DOMANI AL VIA RIMOZIONE CASSONETTI CONDOMINIALI DEI RIFIUTI

LANCIANO – Inizierà gradualmente domani, sabato 28 dicembre, la rimozione – da parte di Ecolan – dei cassonetti carrellati nei condomini con meno di 21 unità immobiliari a Lanciano (Chieti).

Lo annuncia in una nota l’assessore alla transizione ecologica del Comune di Lanciano, Tonia Paolucci, che spiega come si tratti di “uno dei passaggi fondamentali al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che entrerà in funzione a partire dal primo gennaio”.

Nella giornata di domani saranno rimossi i cassonetti condominiali per la raccolta di plastica e vetro. Domenica toccherà a quelli della carta, lunedì all’indifferenziato, per concludere martedì con l’organico.

“Per i condomini con oltre 21 appartamenti – spiega l’assessore – si partirà, invece, il 10 gennaio con il posizionamento delle calotte per il conferimento del rifiuto secco residuo, cui seguiranno quelle per gli altri materiali. Per poterle utilizzare (esclusivamente secondo il calendario dei conferimenti predisposto da Ecolan) gli utenti dovranno ritirare le eco-card e le buste in distribuzione in uno dei punti Ecolan attivati in città. Nella stessa giornata inizierà anche la sostituzione delle attuali eco-isole intelligenti con quelle a volumetria. L’obiettivo è concludere tutte le operazioni entro il 31 gennaio. Nel frattempo, gli utenti di questi stabili potranno continuare a conferire il pattume con le stesse modalità in vigore oggi”.

Per chi vive nei condomini più piccoli dove nei prossimi giorni saranno rimossi i cassonetti carrellati, invece, i rifiuti dovranno essere conferiti (anche in questo caso secondo il calendario predisposto dalla Ecolan) nei mastelli che possono essere ritirati in uno qualunque dei punti di distribuzione attivati dal gestore in diverse zone della città.

La novità principale riguarda l’indifferenziato, per il quale entrerà in vigore la tariffa puntuale, con il rilevamento del codice utente da parte degli addetti al ritiro.

“Un sistema che permetterà sia di prevenire eventuali conferimenti irregolari, sia di migliorare la qualità del pattume da trattare negli impianti, aumentando la quantità di materiali differenziati e dunque avviati al riciclo. Siamo consapevoli che si tratti di una svolta epocale per i cittadini, ma siamo altrettanto certi che tutti collaboreranno attivamente per la buona riuscita di questo nuovo sistema, che porta Lanciano tra i centri più all’avanguardia nella gestione della raccolta dei rifiuti”, conclude Paolucci.