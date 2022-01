LANCIANO, DOMANI INTERA GIORNATA SENZ’ACQUA: SINDACO CHIUDE LE SCUOLE

LANCIANO – Intera giornata senza acqua domani a Lanciano e in alcune zone del comune di Treglio, a partire dalle 8.30, per lavori da parte della Sasi che deve spostare un tratto dell’adduttrice principale Fara San Martino-Lanciano, a Castel Frentano.

Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, in ragione delle criticità igienico-sanitarie che ne sarebbero derivate.

I lavori della Sasi riguardano oltre 400 metri dell’adduttrice, che convoglia su Lanciano 100 litri al secondo e che interessa via delle Fornaci a Castel Frentano, colpita da anni da forti dissesti idrogeologici, aggravati dalla forte nevicata del gennaio 2017.

“Per quell’importante dissesto – dice il sindaco di Castel Frentano Gabriele D’Angelo – abbiamo ottenuto un milione di euro dall’allora presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, tramite la protezione civile di Roma. Nell’area ci sono tre interferenze; Sasi, metanodotto ed Enel”.

Tecnici e operai Sasi dovranno effettuare e poi ricollegare il taglio necessario da fare a monte e a valle della condotta, inaugurata 6 anni fa.

Su Lanciano, scarsi 35 mila abitanti, le zone che rimarranno a secco domani sono i quattro quartieri storici del Borgo, Sacca, Civitanova e Lancianovecchia, zone del centro, il popoloso quartiere di Santa Rita e 13 contrade periferiche. A Treglio, invece, niente acqua in località Sacchetti e zona industriale.

In particolare: i quattro quartieri storici (Borgo, Sacca, Civitanova e Lancianovecchia), via Martiri IV Ottobre, via del Mare e traverse, via per Fossacesia e traverse, Olmo di Riccio, via Panoramica, le contrade Sabbioni, San Iorio, Sant’Egidio, Santa Croce, Santa Giusta, Santa Liberata, Santa Maria dei Mesi, Serroni, Torre Sansone, Villa Carminello, via per Treglio, Quartiere Santa Rita, zona industriale Villa Martelli. Dal provvedimento di chiusura è esclusa la zona Marcianese.

Treglio: Località Sacchetti e zona industriale.

“Si tratta di un lavoro non rinviabile – spiega la Sasi in una nota – Cercheremo di rispettare i tempi annunciati e previsti. Comprendiamo il disagio che sempre deriva dalla mancanza d’acqua, ma è un intervento che la decisione dell’amministrazione di Castel Frentano in merito alla strada impone”.