LANCIANO: DOMENICA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DELLA PALESTINA

LANCIANO – “Non si fermano in Abruzzo le manifestazioni a sostegno della Palestina bombardata da Israele”.

Dopo L’Aquila e Pescara, infatti, tocca a Lanciano (Chieti), dove Democrazia Sovrana e Popolare ha organizzato per domenica 22 ottobre alle ore 18,30 un sit-in in Piazza Plebiscito “contro la guerra e in solidarietà al martoriato popolo Palestinese”.

“Invitiamo i cittadini abruzzesi – si legge in una nota di Democrazia Sovrana e Popolare – ad unirsi alla nostra manifestazione per dire basta al massacro di bambini, donne e uomini palestinesi che nulla hanno a che fare con l’organizzazione terroristica Hamas”.

“La Palestina e il popolo palestinese – prosegue la nota -, sono martoriati da oltre settant’anni. I palestinesi hanno subito la perdita di migliaia e migliaia di persone tra uomini, donne e bambini. L’ultimo attacco israeliano, in risposta all’,azione terroristica di Hamas, si configura come un vero e proprio genocidio. I centri abitati sono, ormai, cumuli di rovine e i morti non si contano più. I bombardamenti indiscriminati dei sionisti fanno prevedere la scomparsa definitiva di questa popolazione”.

LA NOTA COMPLETA

Volando tutte le risoluzioni Onu, Israele sembra che abbia deciso di arrivare alla “soluzione finale” nella totale indifferenza di governi e media occidentali che continuano a battere su un antisemitismo che non esiste e mostrando l’ormai anacronistico senso di superiorità di chi pensa di vivere in un giardino (l’Occidente) circondato dalla giungla (il resto del mondo), ne discende che, il ministro della Difesa israeliano ha impunemente dichiarato che stanno “combattendo contro animali umani” e che come tali vanno eliminati.

Il nostro Governo, i Governi della maggior parte dei Paesi Europei e l’Unione Europea, appoggiano questo scempio tanto che si parla di inviare armi ad Israele (come se non fosse abbastanza armata).

Contro questa vergogna e contro questa tragedia, noi cittadini alziamo la nostra voce e la facciamo sentire.