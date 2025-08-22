LANCIANO: E’ L’ONCOLOGO ANTONIO NUZZO IL MASTROGIURATO 2025

LANCIANO – È l’oncologo Antonio Nuzzo il Mastrogiusrato 2025.

Il nome è stato annunciato ufficialmente questa mattina nella Sala Lanci del Comune di Lanciano, alla presenza delle autorità cittadine.

Quest’anno il direttivo dell’associazione ha scelto di affidare il ruolo all’oncologo che per anni è stato il punto di riferimento nella lotta contro i tumori presso l’ospedale Renzetti di Lanciano.

Nuzzo, nato a Chieti nel 1950, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e si è specializzato in Oncologia, Medicina Interna, Ematologia e Radiologia. Dal 1978 al 1997 ha lavorato presso il reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti, mentre dal 1997 al 2017 ha ricoperto l’incarico di primario di Oncologia Medica all’Ospedale Renzetti di Lanciano e di direttore del Dipartimento Oncologico della ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

Ha insegnato nella Scuola di Specializzazione in Oncologia e Radioterapia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, è stato responsabile del Centro Antifumo della ASL Lanciano-Vasto e promotore del progetto culturale e sociale “Arte per la Vita”.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo in ambito scientifico e associativo, tra cui coordinatore regionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e membro del Comitato Direttivo dell’Istituto Oncologico delle Regioni Abruzzo e Molise.

Una carriera lunga, prestigiosa e sempre al servizio della comunità, che oggi viene celebrata con la nomina a Mastrogiurato 2025.

La cerimonia d’investitura del nuovo Giurato e il Grande Corteo Storico si svolgeranno a Lanciano domenica 7 settembre 2025.

Quest’anno, per la prima volta, il giuramento del Mastrogiurato avverrà all’interno del Parco Villa delle Rose, l’antica piana delle fiere dell’Emporio dei Frentani.