LANCIANO, EDIFICIO TOLTO AD ASSOCIAZIONE ORA OCCUPATO DAI ROM. VERNA:”POLITICA PAOLINI NON FUNZIONA”

LANCIANO – “L’amministrazione Paolini ha tolto l’edificio all’associazione ‘Le Tre Contrade’ e lo ha murato per preservarlo -a suo dire- ed evitare che si ripetesse quanto accaduto ad agosto 2021. Ma, dopo pochi mesi, l’ex scuola è stata di nuovo occupata abusivamente».

Il consigliere comunale di Azione, Giacinto Verna, commenta così in una nota quanto accaduto nel pomeriggio del 25 aprile a Santa Maria dei Mesi, dove una famiglia rom, una madre con diversi figli minori, è entrata nuovamente con la forza nella vecchia scuola della contrada per sistemarsi al suo interno.

«Ieri sono stato avvisato da alcuni residenti e in serata mi sono recato sul posto, come avevo fatto già lo scorso agosto da assessore», dice Verna, «anche perché mi segnalavano che le forze dell’ordine erano andate via, non potendo fare molto vista la presenza di minorenni, e nessuno della nuova amministrazione, il sindaco o qualche assessore, era presente a verificare la situazione. Prima di tutto condanno questi gesti contro il patrimonio pubblico ed esprimo vicinanza e solidarietà ai residenti della contrada che stanno vivendo una situazione di disagio», puntualizza il consigliere di Azione, «ma non posso non evidenziare come la politica repressiva della giunta Paolini non abbia portato alcun risultato”.

“Nei cinque anni in cui sono stato assessore alle politiche della casa non si sono mai verificate occupazioni abusive di edifici comunali, salvo quella del 26 agosto 2021, guarda caso a ridosso dell’inizio della campagna elettorale. Dopo appena sei mesi dal suo insediamento, invece, l’amministrazione Paolini fa già i conti con un’occupazione abusiva. Per giunta di un edificio che la stessa giunta ha voluto murare e togliere all’associazione ‘Le Tre Contrade’ poiché, come dichiarato in consiglio comunale dall’assessore al patrimonio, non avrebbe garantito la custodia dello stabile in occasione dell’occupazione dello scorso agosto. E adesso, assessore, chi è che non ha garantito la custodia della ex scuola elementare di Santa Maria dei Mesi?», incalza il consigliere Verna, «questa giunta ha perfino creato un assessorato ad hoc alla sicurezza e alle contrade che finora però, come dimostra questo ennesimo episodio, fa acqua da tutte le parti».