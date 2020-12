LANCIANO: ERANO ACCASCIATE PER STRADA DOPO AVER BEVUTO VODKA, MINORENNI SOCCORSE DAI PASSANTI

LANCIANO – Sono state soccorse da alcuni passanti mentre, ubriache, erano accasciate sulla scalinata che da via Duca degli Abruzzi sale alla terrazza di via Monte Maiella, a Lanciano.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il fatto è avvenuto sabato sera. Le due minorenni, di 14 e 15 anni, sono portate in ospedale dove è stata diagnosticata loro un’intossicazione alcolica. In particolare, dagli accertamenti è emerso che la 15enne aveva in corpo circa 2,5 grammi per litro di alcol e la più piccola quasi 3.

Più preoccupanti le condizioni della ragazza più piccola che, dopo aver dato qualche accenno di risposta alle domande degli agenti della municipale alleratati dai passanti, ha rasentato il collasso. La ragazza è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al vicino Renzetti. Una pattuglia ha scortato l’ambulanza in attesa dell’arrivo dei genitori della 14enne. Una seconda pattuglia, invece, è rimasta in via Duca degli Abruzzi, visto che l’altra ragazza, di origini cinesi, rifiutava il trasferimento in ospedale e si rifiutava di rispondere alle domande dei poliziotti.

Gli agenti hanno coinvolto, per le attività di identificazione, la volante del commissariato di polizia. Alla fine una pattuglia è riuscita a rintracciate i genitori della ragazza e ad accompagnarli in ospedale.

Le giovani hanno raccontato di aver bevuto vodka, ma non hanno spiegato dove e come se la fossero procurata. Sono in corso accertamenti per chiarire questo aspetto. Intanto entrambe rischiano una sanzione per violazione delle norme anti-Covid, visto che erano in giro malgrado la zona rossa.

