LANCIANO, FESTA DELLA BEFANA ALLA SANGRITANA: GIOCATTOLI E LIBRI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI

LANCIANO – Un pomeriggio trascorso in serenità e sicurezza nella saletta ricavata nei locali della Stazione Storica della Sangritana di Lanciano (Chieti) in compagnia di una simpatica Befana realizzata con palloncini.

Oggi pomeriggio, dalle 15 alle 17, nella sede della Sangritana SpA di Lanciano si è svolta una piccola cerimonia di consegna di regali ai figli dei dipendenti in occasione dell’Epifania.

Il presidente della Sangritana SpA, Alberto Amoroso, ha consegnato giocattoli ai bimbi più piccoli e buoni acquisto di libri ai ragazzi più grandi. L’iniziativa è nata per volere del presidente per essere vicino alle famiglie dei dipendenti spesso impegnati in turni notturni ed in lunghe trasferte.

“Sangritana anche in questa occasione ha voluto dimostrare la vicinanza alle esigenze sociali, dopo aver annunciato la donazione di 20 defibrillatori ai comuni del territorio lo scorso dicembre 2021”, si legge in una nota.