LANCIANO: GABRIELE DI BUCCHIANICO NUOVO COORDINATORE FRATELLI D’ITALIA

LANCIANO – Gabriele Di Bucchianico, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, nuovo coordinatore del circolo FdI di Lanciano (Chieti).

È quanto stabilito all’unanimità oggi dal circolo cittadino alla presenza del coordinatore provinciale Antonio Tavani, del commissario locale, nonché assessore ai lavori pubblici Paolo Bomba, dei responsabili regionali dei dipartimenti Giustizia, Luigi Comini, e Agricoltura, Ombretta Mercurio, dei consiglieri comunali Gianluca d’Intino e Gabriele Di Bucchianico, nonché della presidente del Consiglio comunale Gemma Sciarretta, “assecondando la volontà espressa dai tesserati frentani, circa l’opportunità di riorganizzare internamente il partito in vista dell’imminente appuntamento elettorale che vedrà gli abruzzesi impegnati nella riconferma, imprescindibile, del nostro presidente di Regione Marco Marsilio“, si legge in una nota.

“Allo stesso l’onere di procedere, entro e non oltre la prossima settimana, alla costituzione di un nuovo direttivo cittadino che sappia essere al contempo sintesi ed espressione di un’identità politica locale forte, decisa e competente, e che sappia farsi carico dell’amore dei frentani per il loro territorio rappresentandone le istanze in ogni sede opportuna, e al massimo delle proprie possibilità”, viene sottolineato.

Antonio Tavani, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, commenta: “si chiude una fase piuttosto lunga di commissariamento, culminata con una riorganizzazione del circolo lancianese. Sono grato a tutti quelli che hanno permesso, e condiviso, un atteggiamento proprio di chi ha a cuore le sorti del partito e volgono lo sguardo all’obiettivo principale rappresentato dalle elezioni regionali. È stato un accordo vasto e condiviso: credo che da adesso in poi si possa fare tantissimo in nome e per conto di FdI, anche a Lanciano”.

” Il circolo Fratelli d’Italia Lanciano augura al nuovo presidente i più sentiti auguri di buon lavoro”, conclude la nota.