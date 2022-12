LANCIANO, GALATI (PD): “PER COMMERCIO SOLO AUMENTI TARI, NEMMENO PARCHEGGI GRATUITI A NATALE

LANCIANO – “Negli anni passati diversi membri dell’attuale maggioranza invocavano a gran voce, in prossimità delle festività natalizie, la gratuità dei parcheggi a pagamento per incentivare i cittadini a venire a fare shopping nel centro cittadino. Eppure ora che al governo della città c’è la Giunta Paolini, dopo il pasticcio dello scorso anno con l’annuncio e rettifica con conseguente caos per i cittadini, tutto è fermo, immobile, per quanto riguarda il commercio, le attività artigianali ed economiche”.

Lo scrive in una nota Lorenzo Galati, del gruppo consiliare Pd al Comune di Lanciano (Chieti).

“Nessun aiuto, nessun sostegno a queste categorie fondamentali per la vita cittadina, anzi: la Giunta Paolini ha aumentato la Tari nel 2022 per famiglie e imprese, con un aggravio per le casse già provate dal caro bollette e dall’inflazione – evidenzia Galati – Non riescono nemmeno a portare avanti quello che sponsorizzavano quando erano opposizione, ossia i parcheggi gratuiti in centro nei giorni dello shopping natalizio. Altra strumentalizzazione che viene meno dopo 14 mesi di Giunta Paolini. E invece poteva essere un segnale verso commercianti e negozi affinché si accorgessero che in Comune c’è qualcuno che ascolta i commercianti ed ha a cuore questo settore. Invece nulla, la Giunta Paolini è totalmente assente. Oltre al danno, la beffa: ai commercianti è stato richiesto un contributo extra per le luminarie delle strade”.

“Eppure la Giunta Paolini ha destinato importanti risorse, 30.000 euro, solo per gli eventi natalizi che comportano anche divieti e modifiche alla viabilità che danneggiano il commercio in questi giorni essenziali: proponiamo di contribuire con una minima parte di questi fondi ad illuminare le vie del centro, si eviti di chiedere ai lavoratori del commercio un ulteriore contributo per le luminarie”, conclude.