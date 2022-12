LANCIANO – “E per finire l’anno, due milioni di euro”.

Dalla sua tabaccheria n.36, in via del Mare a Lanciano (Chieti), Linda Bianco annuncia così la vincita milionaria per un Gratta e Vinci IL Re.

Una vincita che risalirebbe al 23 novembre scorso, con appena 10 euro giocati.

Sconosciuto il fortunato vincitore che, senza dubbio, passerà un Natale sereno.