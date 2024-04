LANCIANO: GIOVANE TROVATA MORTA IN CASA, AUTOPSIA IL 4 APRILE

LANCIANO – Sarà effettuata giovedì 4 aprile, alle 8.30, all’ospedale di Chieti, l’autopsia per accertare le cause che hanno portato al decesso di Marilea Cipolla, 28 anni, di Lanciano, barista.

Il corpo senza vita della donna è stato scoperto in camera da letto il pomeriggio dello scorso 28 marzo da un amico con cui condivideva l’appartamento, in un condominio di via Panoramica.

L’incarico per l’esame autoptico è stato conferito questa mattina dal pm Miriana Greco al medico legale Pietro Falco.

L’autopsia potrebbe fornire un primo elemento sulla causa del decesso, non si esclude un improvviso malore, ma saranno necessari approfondimenti attraverso i successivi esami di laboratorio sui prelievi istologici e quelli tossicologici. Sulla vicenda indaga la polizia.