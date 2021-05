LANCIANO – Grave incidente nel primo pomeriggio in Val di Sangro, tra Lanciano e il bivio per località Brecciaio di Casoli.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate, secondo le prime informazioni, mentre una stava per immettersi sulla strada principale che da Lanciano conduce in Val di Sangro. Traffico bloccato tra Sant’Onofrio e la zona industriale di Atessa.

Sul posto forze dell’ordine e 118.