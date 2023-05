LANCIANO: IL 4 AGOSTO CONCERTO DI NINO D’ANGELO AL PARCO DELLE ROSE. IL 7 SHOW DI CHECCO ZALONE

LANCIANO – Nino D’Angelo arriva venerdì 4 agosto al Parco Villa delle Rose di Lanciano con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’, che ha fatto registrare praticamente ovunque il sold-out in Italia… e non solo. “Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour”, sottolinea il cantautore. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”, visto che Nino D’Angelo non potrà non cantare successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.

I biglietti del tour, distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni, sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Per la data di Lanciano l’organizzazione è affidata alla Best Eventi di Pescara in collaborazione con Musica & Eventi di Maurizio Trevisan. I biglietti sono già in vendita. “Con Nino D’Angelo – sottolinea Trevisan – completiamo, forse, il programma di eventi al Parco Villa delle Rose, che inizia il 3 agosto con Lazza per proseguire il 4 con Nino D’Angelo e concludersi poi il 7 con l’attesissimo show di Checco Zalone. Prima di queste date – aggiunge Trevisan – ci tengo ad annunciare il grande ritorno in Italia di Chris Cain, uno dei più celebri chitarristi blues americani, che si esibirà con la sua band nella suggestiva location di Palazzo Marcantonio a Mozzagrogna, il prossimo 13 luglio, e per questo evento un ringraziamento particolare va al sindaco e all’amministrazione comunale”.