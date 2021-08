“LANCIANO IN AZIONE”: ELETTO COORDINATORE VINCENZO ANGELUCCI

LANCIANO – E’ Vincenzo Angelucci il primo coordinatore di Lanciano in Azione, professionista nel campo dei Servizi alle imprese, 49 anni, sposato con due figli. E’ stato individuato dagli iscritti del partito di Carlo Calenda per guidare il comitato promotore nella città frentana. Si è giunti alla sua elezione al termine di una riunione del Coordinamento di Azione della Provincia di Chieti convocato dal suo responsabile Giovanni Luciano che si è svolto alla presenza del Coordinatore regionale On. Giulio Sottanelli e del componente del Coordinamento nazionale Raffaele Bonanni e di altri esponenti del coordinamento regionale, quali Paolo Nardella e dell’onorevole Daniela Aiuto.

“Ringrazio Vincenzo Angelucci per la disponibilità a guidare Azione a Lanciano proprio in un periodo particolare quale la vigilia delle prossime elezioni amministrative.- ha dichiarato il coordinatore provinciale Giovanni Luciano – La prospettiva è quella di far crescere il partito nella zona frentana concretizzando così le numerose manifestazioni di apprezzamento per Azione e per Carlo Calenda. Vincenzo Angelucci è la persona giusta per competenza, generosità e capacità.”.

Giulio Sottanelli, coordinatore regionale, rivolgendosi alle iscritte e agli iscritti di Azione presenti ha espresso “apprezzamento per le qualità professionali ed umane sia del neo coordinatore cittadino che degli intervenuti. Qualità essenziali per poter sviluppare un progetto politico nuovo e sfidante come quello di Azione e del suo leader”.

“La generosità di mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo per un impegno al servizio del bene comune, stando sempre al merito dei problemi con proposte chiare di soluzione è il terreno sul quale si sviluppa Azione. – ha dichiarato Sottanelli – Sono certo che Vincenzo Angelucci farà bene insieme a tutti noi.”

Da subito al lavoro Vincenzo Angelucci che ha accolto questa grande sfida con enorme entusiasmo:

“La partecipazione è il fulcro della politica, per questo mi metto a disposizione del nascente gruppo Lanciano in Azione.- ha dichiarato il neo coordinatore – In questo momento era doveroso ed urgente avviare le attività visti gli imminenti appuntamenti elettorali locali, ai quali vogliamo contribuire per affermare i valori e le proposte concrete di Azione. Invito i simpatizzanti a farsi avanti per toccare con mano l’apertura al dialogo con la quale vogliamo gestire questo gruppo. Il primo canale semplice e’ la pagina Facebook Lanciano in Azione.”