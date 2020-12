LANCIANO, IN CENTRO PARCHEGGI GRATUITI DAL 17 AL 27 DICEMBRE PER SHOPPING NATALIZIO

LANCIANO – L’Assessorato alla mobilità e commercio comunica che la Giunta comunale, su proposta dell’assessore Patrizia Bomba, ha approvato la sospensione dei parcheggi a pagamento nel centro di Lanciano da giovedì 17 fino a domenica 27 dicembre, con sosta nelle strisce blu quindi gratuita in tutto il periodo di riferimento.

“Con questa misura – spiega Bomba – vogliamo favorire lo shopping natalizio nelle attività commerciali del centro città, invitando tutti a fare le proprie compere nei negozi di Lanciano per i regali di Natale approfittando della sosta gratuita dal 17 al 27 dicembre: dopo la riduzione della Tari per 290.000 euro grazie alla manovra di bilancio recentemente approvata in Consiglio l’installazione delle luminarie, vogliamo aggiungere questa ulteriore misura che ci auguriamo possa sostenere ulteriormente le attività produttive in questo periodo fondamentale per loro. Ringrazio la società partecipata Anxam che gestisce i parcheggi a pagamento per Lanciano e tutto il cda nella persona del suo presidente Camillo Colaiocco, per la consueta disponibilità a sostenere i nostri commercianti e per aver accolto la nostra proposta”.

