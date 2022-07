LANCIANO, INCENDIO ALLA MAR PRESS: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

LANCIANO – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio alla Mar Press, in località Cerratina, nel territorio comunale di Lanciano (Chieti).

L’azienda opera nel settore della pressofusione e della fusione a gravità delle leghe leggere e produce, per conto terzi, componenti in alluminio e leghe di ottone, completi di lavorazioni meccaniche, trattamenti superficiali e assemblaggi. Sul posto in questo momento stanno arrivando i vigili del fuoco. Al momento non si conosce l’entità del danno.

*IN AGGIORNAMENTO*