LANCIANO: INCENDIO IN SEMINTERRATO, INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO

LANCIANO – Vigili del fuoco chiamati ad intervenire nella tarda serata di ieri in località Torre Marino nel comune di Lanciano per incendio in un locale seminterrato di un fabbricato di civile abitazione.

La squadra dei Vigili del fuoco di Lanciano intervenuta sul posto con due automezzi, dopo aver accertato che tutte le persone presenti nell’edificio fossero al sicuro, ha impiegato circa due ore per estinguere l’incendio al piano seminterrato dell’edificio, riuscendo così a evitare la propagazione delle fiamme alla soprastante abitazione.

A causa del denso fumo accumulatosi nei locali seminterrati interessati dall’incendio, il rapido intervento dei Vigili del fuoco è stato assicurato anche grazie all’impiego degli autorespiratori in dotazione sui mezzi di soccorso. Nelle verifiche effettuate al termine dell’intervento non sono stati riscontrati danni significativi alle strutture dell’edificio.

