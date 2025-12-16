LANCIANO: INDETTO DAL COMUNE IL CONCORSO “NATALE 2025, LA VETRINA PIU’ BELLA”

LANCIANO – L’Amministrazione Comunale di Lanciano (Chieti) ha indetto il concorso a tema “Natale 2025: la vetrina più bella”, rivolto ai titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi dotati di vetrina operanti nel territorio del Comune. In caso di negozi con più vetrine, è ammessa la partecipazione per una sola vetrina allestita. I partecipanti dovranno attenersi al tema proposto dal bando, e cioè il tema natalizio, realizzando le decorazioni con qualsiasi materiale e assecondando la propria fantasia e creatività, senza limiti tranne che per l’adeguatezza e il buon gusto. Le vetrine dovranno essere allestite dal primo dicembre 2025 fino almeno al 6 gennaio 2026.

La data di scadenza per aderire al Concorso è il 20 dicembre. Chi intende partecipare all’iniziativa dovrà debitamente compilare il modulo di adesione digitale accessibile al seguente link: https://www.comune.lanciano.ch.it/Servizi/Natale-2025-la-vetrina piu-bella. La partecipazione è gratuita. Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito del Comune. La Commissione giudicatrice, composta da un Dirigente del Settore comunale, che la presiede, e da due personalità lancianesi individuate dal Sindaco con apposito decreto, formulerà una graduatoria tenendo conto dell’originalità, del senso artistico e dell’eleganza della vetrina in gara. Al vincitore verrà assegnato un premio di euro 1.000,00. È esclusa la partecipazione di candidati che siano parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, coniugi o conviventi degli organi politici (sindaco, assessori e consiglieri comunali) e degli organi gestionali (dirigenti e funzionari EQ) del Comune di Lanciano.

«Con il Concorso “La vetrina più bella” abbiamo voluto valorizzare le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi, cuore pulsante del tessuto economico della nostra Città, e coinvolgerli nell’operazione di abbellire ogni angolo di Lanciano in occasione del Natale, creando un’atmosfera magica e suggestiva» ha dichiarato l’Assessore al Commercio, Maria Ida Troilo. «Ci auguriamo che l’iniziativa abbia successo per mettere in luce non solo la bellezza della nostra città, ma anche per promuovere il lavoro, i prodotti e il fascino dei tanti negozi e delle botteghe locali» ha affermato il Sindaco Filippo Paolini.