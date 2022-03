SASI, INTERRUZIONE IDRICA PER RIPARAZIONE CONDOTTA: DOMANI 21 COMUNI SENZ’ACQUA, SCUOLE CHIUSE

LANCIANO – Rubinetti a secco e scuole chiuse domani in diversi comuni della provincia di Chieti “per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli.

“Si comunica che l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 9:00 di domani 24 marzo 2022 per essere ripristinata a partire dalle ore mattutine del giorno seguente 25 marzo 2022 nei seguenti comuni”, fa sapere la Sasi, società che si occupa del servizio idrico integrato in decine di comuni della provincia.

Questi i comuni senz’acqua:

Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (per le località: Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano*, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri.

* Lanciano, le zone interessate saranno:

C.da Buongarzone; C.da Carrieri; C.da Gaeta; C.da San Nicolino; C.da Villa Spoltore; Camicie; Colle Campitelli; Colle Pizzuto; Costa di Chieti

Coste di Brenta; Follani; Fontanelle; Gaeta; Iconicella; Madonna dei Carmine; Marcianese; Nasuti; Re di Coppe; Rizzacorno; Sant’Amato;

San Giuseppe; Sant’Onofrio; Selva Rotonda; Serre; Spaccarelli; Torre Marino; Viale Cappuccini e traverse fino a San Pietro dalla rotonda di Marcianese; Via Barrella; Via Borsellino; Via Brigata Maiella; Via Decorati al Valor Militare; Via Don Minzoni; Via G. Rosato e traverse

Via Martiri VI ottobre e traverse da incrocio con via Brigata Maiella a incrocio con Via Fagiani; Via S.Spirito; Via Silone; Via Tinari e traverse; Villa Andreoli; Villa Carminello; Villa Elce; Villa Martelli; Villa Pasquini; Villa Stanazzo; Zona Industriale.

Scuole chiuse domani a Lanciano “per condizioni di criticità igienico-sanitarie a causa dell’interruzione idrica comunicata dalla Sasi”.

A causa dei disagi, il sindaco Filippo Paolini ha firmato un’apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche “in tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale di Lanciano”.

Scuole chiuse anche a Fossacesia, San Vito e Ortona.