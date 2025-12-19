LANCIANO: LA GIUNTA COMUNALE APPROVA LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L’INFANZIA

LANCIANO – Approvata, dalla Giunta Comunale di Lanciano (Chieti), la proposta di costituzione e di funzionamento di un Polo per l’Infanzia, che sarà composto dall’asilo nido comunale Arcobaleno (per bambini da 0 a 3 anni) e dalla scuola dell’infanzia “E. D’Amico” (per bambini da 3 a 6 anni) appartenente all’Istituto Comprensivo D’Annunzio.

Un progetto innovativo e sperimentale che, in linea con gli obiettivi strategici già delineati e approvati dall’Amministrazione nel Piano della Performance 2025/2027, integra un asilo nido comunale e una scuola dell’infanzia per realizzare un sistema integrato di educazione e di istruzione, proponendo una visione unitaria per un percorso educativo storicamente distinto in due segmenti.

L’istituzione di un Polo dell’Infanzia riveste, dunque, un’importanza strategica rilevante, superando la frammentazione tra i servizi educativi per la prima infanzia e quelli per l’infanzia per favorire l’inclusione sociale e culturale del bambino e valorizzare il ruolo delle famiglie. Per quanto riguarda la gestione, essa si baserà su un Accordo di Rete che coinvolge il Comune, che si impegna a fornire supporto amministrativo e finanziario, l’Istituto Comprensivo D’Annunzio, che garantisce il sussidio educativo e la progettazione curriculare, e l’Ente del Terzo Settore (ETS) “L’Ancora Sociale”, che contribuisce con attività di supporto, formazione e gestione delle risorse educative.

Viva soddisfazione esprime l’Assessore all’Istruzione, Angelo Palmieri: «La creazione di un Polo per l’Infanzia, uno dei primi in Abruzzo, rappresenta un traguardo di grande importanza per la crescita culturale e sociale dell’intera comunità. Investire nell’educazione fin dai primi anni di vita significa, infatti, generare dei benefici per il futuro della nostra Città e del nostro territorio in termini di formazione, di istruzione e di responsabilità civica».