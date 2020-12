LANCIANO: LA SFERA CON LA NATIVITA’ ILLUMINA LA CATTEDRALE

LANCIANO – Una natività incorniciata da una sfera luminosa sul sagrato della Cattedrale della Madonne del Ponte: a Lanciano arriva il Natale con le luci d’artista, nell’anno dell’emergenza Coronavirus.

Un regalo alla città dell’associazione dei commercianti Le Vie del Commercio che anche quest’anno ha illuminato le vie del centro aggiungendo ulteriori attrazioni luminose lungo Corso Trento e Trieste con una slitta di Babbo Natale e la Natività nel portico della Madonna del Ponte.

“Un grazie speciale va a tutte le altre realtà associative e il comitato spontaneo di commercianti capitanato da Pietro Iacovelli che hanno addobbato negozi e luoghi pubblici rendendoli più accoglienti e luminosi, insieme ad un albero di Natale che sarà posizionato in piazza Pace. Da ultimo, ma non per importanza, un grazie alla società partecipata del Comune ‘Anxam Multiservizi’ per aver dimostrato la consueta disponibilità nei confronti dei commercianti lancianesi, sostenendo le iniziative del Consorzio con una sponsorizzazione di 2.500 euro”, ha commentato nei giorni scorsi l’assessore al Commercio Patrizia Bomba.

L’Assessorato al Commercio di Lanciano, in occasione delle festività natalizie, ha approvato l’installazione delle luminarie nelle seguenti zone della città: Corso Trento e Trieste, via Fauro, Corso Bandiera, Torre Civica, Cattedrale Madonna del Ponte, Piazza Garibaldi, Corso Roma, Via dei Frentani, Via della Rimembranza, viale Salvo d’Acquisto, via Piave, Viale Cappuccini, zona del “quadrato” via del Sangro, via Dalmazia, piazza Giovanni Paolo II nel quartiere Santa Rita, Olmo di Riccio, via per Fossacesia, chiesa di Santa Maria Maggiore, via Luigi De Crecchio.

E domani nel corso di una videoconferenza stampa verranno illustrate le iniziative relative all’installazione dell’albero di Natale ecosostenibile #20Venti in piazza Plebiscito e Libri sotto l’albero #20Venti destinata alle bambine e ai bambini di Lanciano nati dal 2013 al 2017.

