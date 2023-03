LANCIANO – Diverse scuole chiuse domani, 24 marzo, a Lanciano (Chieti) a causa dell’ennesimo intervento di riparazione alla condotta idrica, questa volta in via Silone.

Dalle 8.30 fino alla conclusione dei lavori, previsti per il tardo pomeriggio, verrà quindi sospesa l’erogazione idrica per gli utenti del Quartiere Santa Rita, Rione Gaeta e parte di Via per Treglio.

Il sindaco Filippo Paolini ha quindi firmato un’ordinanza di chiusura per le seguenti scuole: