LANCIANO, LEGA: “3.5 MILIONI PER INTERVENTI POTENZIAMENTO OSPEDALE RENZETTI”

LANCIANO – “Sono da poco trascorsi 100 giorni di piena amministrazione nel Comune di Lanciano, ed in questo piccolo periodo, grazie ad un governo a trazione Lega, abbiamo riportato la nostra città al centro dell’agenda politica regionale, in particolar modo sull’importante tema della sanità”.

È quanto si legge in una nota della Lega Lanciano nella quale viene spiegato che “grazie ad un proficuo rapporto di collaborazione con i vertici della giunta regionale come Nicola Campitelli e Nicoletta Verì, l’ospedale Renzetti è al centro di una serie di interventi di potenziamento di macchinari (risonanza magnetica di ultimissima generazione, TAC) e reparti pari a 3.5 milioni di euro”.

“Inoltre, sempre con i fondi del Pnrr, il reparto di radiologia sarà dotato del Telecomandato radiologico digitale, l’Ortopantomografo e il Sistema radiografico digitale in sostituzione di quello attuale. Questi interventi aggiuntivi del Pnrr non sostituiscono il crono programma messo a punto con i fondi di bilancio 2022. Questo a dimostrazione del fatto che le idee dette in campagna elettorale, alle quali i lancianesi ci hanno dato piena fiducia, si stanno concretizzando”, conclude la nota.