LANCIANO: LEGA, “VOTATA ALL’UNANIMITÀ NOSTRA MOZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL TRIBUNALE”

LANCIANO – “Nel consiglio comunale di ieri pomeriggio, il gruppo consiliare della Lega ha presentato una mozione per la conservazione del Tribunale di Lanciano” afferma la capogruppo della Lega Paola Memmo, che aggiunge: “Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto. Con questa mozione, votata all’unanimità, si difende con più forza la sopravvivenza del Tribunale cittadino, ponendo le basi per l’istituzione di tavoli tecnici per approfondire i temi indispensabili per la vitalità del tribunale.” E conclude: “la difesa dei tribunali non è strettamente legata alla giustizia, ma alla vitalità del territorio e alla sua economia. Durante la proroga che posticipa la chiusura al 31.12.2023, bisogna lavorare per definire la geografia giudiziaria in modo più vicino alle istanze dei territori. Questa mozione si fa carico di condividere idee ed azioni unitarie con i comuni di Avezzano, Sulmona e Vasto”