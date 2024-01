LANCIANO: LESIONI E VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE, ARRESTATO 48ENNE

LANCIANO – Lesioni personali aggravate e violenza sessuale: con queste accuse è stato arrestato a Lanciano (Chieti) un 48enne che per tre anni ha posto in essere comportamenti vessatori, consistenti in violenza, minacce e ingiurie nei confronti della moglie.

Il provvedimento cautelare in carcere è stato firmato dal gip Massimo Canosa su richiesta del procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio. A indagare, dopo la denuncia presentata dalla donna, sono stati i carabinieri di Lanciano, coordinati dal maggiore Fabio Vittorini.

Scattato il codice rosso, in maniera scrupolosa i militari hanno raccolto gravi indizi di reato a carico dell’indagato. I fatti denunciati hanno trovato riscontro anche in alcune testimonianze e visti i pericoli di reiterazione del reato è arrivato il provvedimento di arresto.

“L’attenzione dell’Arma è ai massimi livelli nei confronti delle condotte che integrano fattispecie di reato della violenza di genere e l’invito rivolto alle potenziali vittime è sempre quello di denunciare, riponendo fiducia nell’operato dei Carabinieri” commenta il maggiore Vittorini.