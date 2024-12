LANCIANO: LITIGA COL COMPAGNO E GLI GETTA UNA PENTOLA CON L’ACQUA BOLLENTE

LANCIANO – Litiga con il compagno, gli getta una pentola di acqua bollente e lo manda im ospedale con il 25 per cento del corpo ustionato.Il fatto, come riporta il Centro, si è verficato a Lanciano (Chieti) a Natale e la donna lo ha avrebbe anche colpito con uno spray ulticante. L’aggressione sarebbe avvenuta nell’abitazione della coppia.

In passato ci sarebbero stati altri screzi tra i due fidanzati ma mai a questo livello. Le condizioni del 42enne non sono gravi anche se avrebbe riportato anche delle irritazioni agli occhi a causa dello spray. Sul caso sta indagando la polizia. Va pure verificata la dinamica nella sua complessità ascoltando anche la versione della donna che comunque rischia di finire sotto accusa per lesioni secondo quello che sarà il referto medico definitivo.