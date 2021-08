LANCIANO, LOGOPEDISTA TROVATA MORTA IN CASA A 48 ANNI. ASL: “SIAMO SCONVOLTI, GRANDE PROFESSIONISTA”

LANCIANO – Una morte prematura, per motivi al momento ancora da chiarire e che ha gettato nello sconforto i colleghi della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, quella di Maria Pia Rossi, 48 anni, logopedista all’ospedale di Atessa.

La donna è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Lanciano la notte scorsa. Al fine di accertare le cause del decesso, la Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati per l’improvvisa e prematura scomparsa di Maria Pia Rossi, logopedista in servizio presso la Riabilitazione dell’ospedale di Atessa. I colleghi, scossi dalla notizia, la ricordano come una professionista scrupolosa e attenta, apprezzata dai pazienti per pacatezza e professionalità”, scrive in una nota il direttore generale della Asl, Thomas Schael.

“A nome della Direzione Asl e mio personale esprimo il nostro cordoglio e alla famiglia i sentimenti di vicinanza più sinceri”.