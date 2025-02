LANCIANO: L’ULTIMO SALUTO AD ANDRA PROSPERO, TANTI GIOVANI E STUDENTI DA PERUGIA PER IL FUNERALE

LANCIANO – La città di Lanciano (Chieti) ha dato oggi l’addio ad Andrea Prospero, lo studente universitario trovato morto in un monolocale a Perugia dopo che da giorni, dal 24 gennaio, erano in atto le ricerche per la sua scomparsa.

Il 19enne, deceduto lo stesso giorno della sparizione, come ha accertato l’autopsia, frequentava la facoltà di Informatica nel capoluogo umbro; seguiva assiduamente le lezioni e a febbraio avrebbe dovuto sostenere il suo primo esame.

Una morte avvolta nel mistero, alimentato dai cinque telefonini trovati nella stanza, presa segretamente in affitto, dove è stato trovato privo di vita, assieme a scatole di antidepressivi e ad una carta di credito che appartiene ad un’altra persona. Sull’accaduto c’è un’inchiesta della Procura.

I funerali si sono svolti nella cattedrale “Maria Santissima del Ponte” di Lanciano, gremita.

Erano presenti tanti giovani, come pure alla fiaccolata tenuta ieri sera in città in sua memoria, e anche alcuni studenti giunti proprio da Perugia. La salma in una bara bianca tappezzata di rose bianche. Dolore e fiumi di lacrime.