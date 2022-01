LANCIANO, “MAGGIORE SICUREZZA PER TUTELARE NEGOZIANTI E CITTADINI”: LEGA CHIEDE TAVOLO TECNICO

LANCIANO – Un incontro con il Prefetto per un tavolo tecnico permanente per l’ordine e la sicurezza alla luce dei numerosi episodi di rapina che hanno colpito le attività dell’area frentana.

A chiederlo il gruppo Lega di Lanciano, con i suoi amministratori, assessori e consiglieri comunali, dopo l’escalation di micro criminalità che sta creando un grave problema di sicurezza, irrisolto da troppi anni, che deve essere superato il prima possibile.

“La Lega – si legge in una nota – chiede fortemente di intervenire con un piano di videosorveglianza integrato sui territori e l’adeguamento delle forza dell’ordine e la creazione di nuovi presidi di sicurezza in punti strategici. Questi obiettivi rappresentano per la Lega una priorità per lo sviluppo e il sostegno del commercio e una maggiore qualità della vita per famiglie”.