LANCIANO: MALORE AL RISTORANTE, MUORE A 39 ANNI. LUNEDI’ I FUNERALI DI LORENZO FANTINI

LANCIANO – Un malore mentre era cena al ristorante con due amici.

Sconcerto a Lanciano (Chieti) per l’improvvisa e premuatura scomparsa di Lorenzo Fantini, 39 anni.

Il tragico evento ieri sera, poco dopo le 20, all’interno del ristorante “Il Pino”, in località Villa Elce. Sul posto ambulanza del 118, con i soccorritori, e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo.

La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali che si terranno lunedì 21 febbraio, alle 11, nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie, a Marcianese.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in queste ore. Fantini era molto conosciuto e stimato in città, lavorava in una ferramenta a Castel Frentano.

Lascia la moglie Daniela, il figlio Alessio, i genitori Domenico e Dora e il fratello Alessandro.