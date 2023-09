LANCIANO, “MANI VISIBILI”: TRE GIORNI DI CONFRONTO IN MEMORIA DELL’ECONOMISTA DE CECCO

LANCIANO – Ricercatori, studiosi e operatori a confronto in ricordo dell’economista Marcello De Cecco, nato a Lanciano (Chieti) nel 1939 e venuto a mancare a Roma nel 2016.

Crisi demografica, intelligenza artificiale e occupazione sono alcuni dei temi che verranno affrontati nell’ambito dell’iniziativa “Mani visibili Lanciano” che si terrà da oggi, 29 settembre, al 1° ottobre nel teatro comunale di Lanciano “Fedele Fenaroli”, con ingresso libero, e in diretta streaming sul canale Youtube di Amdec, sul sito di Radio radicale e sulla pagina Facebook dell’associazione Marcello de Cecco (www.facebook.com/amdec.it).

“Mani visibili”, le giornate di economia Marcello de Cecco, sono promosse dall’associazione Amdec che fino a domenica porteranno in Abruzzo, al teatro comunale di Lanciano, studiosi, manager, banchieri e ricercatori da tutta Italia per discutere di occupazione, demografia e intelligenza artificiale e di come il mercato di lavoro stia cambiando alle prese con le nuove tendenze demografiche, migrazioni e tecnologia. “Con Mani Visibili – ha spiegato Mario Amendola, presidente Amdec e professore senior all’Università la Sapienza di Roma – ci proponiamo di stimolare non solo la produzione di studi e ricerche scientifiche che contribuiscano alla comprensione delle istituzioni del capitalismo, ma soprattutto di facilitarne la più ampia diffusione nel dibattito pubblico contemporaneo. Torniamo a Lanciano in questa sesta edizione con rinnovato entusiasmo e ospiti di livello. Nel corso della tre giorni avremo modo di presentare – ha aggiunto Amendola – anche il progetto per la costituzione a Lanciano del Fondo librario Marcello de Cecco, grazie ai volumi che la famiglia dell’illustre collega scomparso nel 2016 hanno donato all’associazione. Per questo ringrazia la cara Julia Bamford, moglie di De Cecco, il professor Paolo Paesani e tutti ci colleghi che sono impegnati nella catalogazione di libri, alcuni di notevole valore, e documenti”.

Nella prima sessione di Mani Visibili, in programma oggi, venerdì 29 settembre, dalle ore 16, si ragionerà di crisi demografica, gestione dei flussi migratori, crisi delle nascite e delle nuove migrazioni, quelle che riguardano studenti e laureati e di qualità della vita. Interverranno Alessandro Rosina, ordinario di demografia e statistica sociale all’Università Cattolica di Milano, Francesca Bettio docente di politica economica all’Università di Siena, Corrado Bonifazi, demografo e presidente dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione del Consiglio nazionale delle ricerche, Francesca Tosi ricercatrice all’università di Bologna e Francesca Coin sociologa e docente alla Supsi, l’università del Ticino, che ha pubblicato per Einaudi “Le Grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e i nostri sogni di liberà”. Mani visibili vedrà domani, sabato 30 settembre, la partecipazione del governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco che presiederà anche alla consegna del premio Marcello de Cecco, riconoscimento per “un lavoro non ancora pubblicato riservato a studiosi di età inferiore a 30 anni che non supera le 10.000 parole, in lingua inglese o italiana”.

I vincitori ex aequo della sesta edizione sono Tancredi Buscemi con il paper “Real Wages in the Kingdom of Sicily (1540-1850)” e Marco Martinez con il lavoro “Forget About the Price: New Evidence on Us Reconstruction Aid in Italy (1947-1968)”. Tra i temi trattati domani, sabato 30 settembre dalle ore 10.30, intelligenza artificiale, lavoro che nasce e lavoro che scompare, nuove tecnologie. Presenti Stefano Quintarelli, membro del gruppo esperti della Commissione europea per l’intelligenza artificiale; Marco Casucci, Università di Perugia; Antonio Nicita, Università di Roma; Alfonso Fuggetta, Politecnico di Milano; e Paolo Denti, Ceo e cofounder di Oversonic.

Sempre domani, nella sessione pomeridiana, dalle ore 16, spazio al ragionamento su mercato del lavoro, conseguenze economiche delle trasformazioni demografiche, pensioni e formazione con Ugo Pagano, Università di Siena; Marco Bentivogli, sindacalista esperto politiche di innovazione industriale e del lavoro; Andrea Brandolini, vice capo Dipartimento Economia e statistica di Banca d’Italia; e Pasquale Tridico, economista già presidente Inps. Interverrà infine Ignazio Visco, governatore Banca d’Italia, che presiederà anche alla consegna del Premio Marcello de Cecco, concorso vinto da due giovani studiosi per le loro ricerche inedite in economia.

Il panel che chiuderà Mani visibili, domenica primo ottobre, dalle 10.30, tratterà di fuga Mezzogiorno dove la perdita endemica di capitale umano prosegue per lavorare, visto che lascia il meridione il 33,3% dei laureati di primo livello e il 47,5% dei magistrali. Di questo discuteranno Gianfranco Viesti, Università di Bari; Dora Gambardella, Università di Napoli; Gregorio De Felice, Intesa Sanpaolo; Flavia Mazzarella, Bper banca; e Alessandro Laterza, Casa Editrice Laterza. Con i relatori, parteciperanno al dibattito, nel corso della tre giorni i giornalisti Marco Panara, che è anche vicepresidente Amdec e Stefano Marcucci.

Promossa dall’Amdec, presieduta da Mario Amendola, la tre giorni abruzzese, con partner Bper Banca, Intesa Sanpaolo e Fondazione Pescarabruzzo, gode del patrocinio del Comune di Lanciano e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e del sostegno di Anxam Multiservizi, Ecolan e Honda.

Questo il link per scaricare il programma completo https://bit.ly/Manivisibili2023