LANCIANO, MASCHERINE TRICOLORI CONTRO TAGLIERI: “E’ LUI A DISINFORMARE, NOI DIFENDIAMO LA NAZIONE”

LANCIANO – Non si placano le polemiche sugli striscioni affissi in vari ospedali abruzzesi, tra cui quello di Lanciano, per denunciare la scarsa attenzione alla sanità nel piano di utilizzo dei fondi del Recovery Plan elaborato dal Governo Conte. Alle accuse di disinformazione lanciate dal consigliere regionale pentastellato Francesco Taglieri rispondono con una nota le Mascherine Tricolori abruzzesi, respingendo l’addebito al mittente.

“È curioso – si legge nel comunicato – che il consigliere Taglieri accusi gli autori dello striscione di diffondere fake news, quando egli stesso attribuisce l’azione a presunte forze politiche “di destra” a cui Conte avrebbe sottratto l’osso del governo e della gestione del Recovery Fund. Informiamo Taglieri che la protesta, svoltasi contemporaneamente in decine di città italiane, è invece opera delle Mascherine Tricolori, un movimento trasversale che non risponde ad alcun partito, sia esso di destra o di sinistra, ma è fatto di Italiani che non vogliono arrendersi alla distruzione della propria Nazione.”

“Lo stesso consigliere Taglieri – proseguono le “Mascherine Tricolori” – si lancia poi in una serie di affermazioni strampalate, rimpallando la responsabilità della gestione sanitaria alle Regioni e denunciando i tagli fatti dai Governi precedenti. Tutti argomenti che nulla hanno a che fare con il tema denunciato dallo striscione, cioè il fatto il Governo abbia destinato alla sanità solo 9 dei 200 miliardi previsti dal Recovery Plan. Si tratta di una somma del tutto insufficiente, a meno che l’Esecutivo non intenda ricorrere anche al Mes per finanziare la spesa sanitaria, ipotecando così il futuro di questa Nazione: sarebbe l’ennesima giravolta grillina ma la cosa non ci stupirebbe affatto. Di queste scelte, in ogni caso, è responsabile solo Giuseppe Conte con il suo Governo, non le Regioni né i Governi precedenti, insieme ai cui rappresentanti (Lega e PD) il M5S ha peraltro governato o governa tuttora per paura di tornare al voto e perdere le tanto sospirate poltrone.”

“Se c’è qualcuno che diffonde informazioni false, dunque, questo è il consigliere Taglieri con il partito di cui è autorevole esponente. Come Mascherine Tricolori – conclude la nota – non abbiamo mai avuto responsabilità di governo né abbiamo “ossi” o poltrone da spartire, ma solo una Nazione da difendere. Continueremo a farlo, piaccia o meno a uno di quei tanti miracolati grillini che gridavano contro il potere e ora sono diventati i suoi cani da guardia.”

