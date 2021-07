LANCIANO, MAX PEZZALI ALLE FESTE DI SETTEMBRE 2021

LANCIANO – Max Pezzali a Lanciano per le Feste di Settembre 2021.

Il nome è emerso con la pubblicazione delle nuove date del tour “Max 90 Live”, ma la presentazione ufficiale del cartellone del Settembre lancianese si terrà domani, 2 luglio, alle 11.30, alla presenza del presidente del Comitato Feste di Settembre, Maurizio Trevisan, del sindaco Mario Pupillo e l’assessore alla Cultura Marusca Miscia.

Max Pezzali dovrebbe esibirsi il 14 settembre. Nei giorni scorsi sono stati annunciati altri due nomi nell’ambito del cartellone delle Feste, quelli di Enrico Brignano e Niccolò Fabi.

Intanto partirà domani da Lignano Sabbiadoro Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti in cui Max Pezzali ripercorrerà i suoi più grandi successi, un viaggio musicale che vuole far rivivere il decennio che ha segnato la storia della musica italiana e che prevede di far cantare tutto il pubblico trascinandolo in un’ondata di irresistibile nostalgia.

Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90 – gli anni del suo esordio con gli 883 – Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, una decade di grande ottimismo e spensieratezza. Max90 Live sarà un tour all’insegna dei ricordi e del revival in cui l’impianto scenico e le canzoni faranno riaffiorare gli incontri al bar, le mappe stradali di carta, la leva obbligatoria, il “deca” – le 10 mila lire che dovevi farti bastare il sabato sera – raccontati dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Si aggiungono anche nuove date: a Nichelino (TO) (Stupinigi Sonic Park, 15 luglio), a Roccella Jonica (RC) (Teatro al Castello, 16 agosto) a Grottaglie (TA) (Fantiano Nature Park, 28 agosto) a Lanciano (CH) (Villa Parco delle Rose, 14 settembre).

I biglietti per le nuove date di Max90 Live saranno in vendita online sul sito www.vivoconcerti.com venerdì 02 luglio 2021 ore 15:00 e presso tutte le rivendite autorizzate mercoledì 07 luglio 2021 ore 15:00