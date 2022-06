LANCIANO, MORTA A 52 ANNI LUCIANA PALMETTI: IL CORDOGLIO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

LANCIANO – Lutto a Lanciano ed Altino (Chieti), per la morte di Luciana Palmetti, scomparsa prematuramente a 52 anni.

Palmetti sarebbe deceduta a causa di un malore, ad avvisare soccorritori e forze dell’ordine i colleghi del Consorzio universitario, non vedendola a lavoro. La donna, originaria di Altino, dove è stata anche consigliere comunale, è stata trovata senza vita nella sua casa di Lanciano.

“Apprendiamo con grande dolore la terribile notizia della scomparsa inaspettata della compagna Luciana Palmetti. La ricordiamo come militante sempre attiva e disponibile che per anni è stata una colonna della federazione di Chieti e del regionale dell’Abruzzo”, scrivono in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Marco Fars, segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.

“Era una persona disponibile e simpatica, piena di energie, generosa nell’impegno per il partito come per la sua comunità, come dimostrò da consigliera comunale di Altino. Alla madre e ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutto il partito”.