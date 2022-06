LANCIANO: MUORE A 66 ANNI ATTILIO MICUCCI, NOTO E STIMATO COMMERCIANTE

LANCIANO – Un pezzo di storia che se ne va, resta però un punto fermo nei ricordi d’infanzia per tante generazioni: si è spento all’improvviso per un malore, all’età di 66 anni, Attilio Micucci, titolare dello storico negozio di giocattoli “Giocheria”, in Viale delle Rimembranze a Lanciano (Chieti).

I funerali si sono svolti oggi alla Cattedrale Madonna del Ponte.

Una triste perdita per la famiglia ma anche per i tanti amici, conoscenti e clienti che negli anni hanno avuto modo di incontrarlo in uno dei negozi più amati della città, soprattutto dai bambini, di ieri e di oggi.

Lascia la moglie Katia, i figli Simone, Vittorio, Margherita e Christian.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.