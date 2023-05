LANCIANO: NASCE IL PREMIO FRENTANIA IN ARTE

LANCIANO – Nasce a Lanciano (Chieti) il Premio Frentania In Arte.

La manifestazione è organizzata dal CAL-Comitato Artistico Lancianese, con la collaborazione della Casa Editrice Nuova Gutemberg di Lanciano.

Avrà inizio sabato 20 maggio, presso il Polo Museale Santo Spirito, con il Premio d’Arte Contemporanea affidato alla direzione artistica della dottoressa Marisa Orsatti, e terminerà domenica 28 maggio, stessa sede, con il Premio Letterario curato dal presidente della Nuova Gutemberg, Peppino De Pasqua.

Durante il vernissage del 20 maggio, con inizio alle 17:30, verrà consegnata la targa Premio Frentania In Arte 2023 allo scultore Paolo Spoltore, riconoscendone il merito come divulgatore dell’Arte durante la sua lunga carriera. La concertista Evedise Spinelli impreziosirà la serata con l’armonia della sua musica e non mancheranno momenti di piacevole convivialità.

Il Frentania In Arte è una creatura del CAL, il cui scopo è di accogliere i progetti di associazioni culturali e di singoli artisti, per la programmazione e gestione di piccoli e grandi eventi condivisi e multidisciplinari, creando una rete di collaborazioni utili ad arricchire il panorama artistico e culturale del nostro territorio.

II Premio Frentania In Arte è inserito nel cartellone del Mese della Cultura 2023 del Comune di Lanciano.