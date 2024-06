LANCIANO: NON RIENTRA IN CARCERE DOPO PERMESSO, RICERCATO

LANCIANO – Era andato per tre giorni in permesso e ieri mattina alle 10.20 non è rientrato al supercarcere di Lanciano (Chieti) dove è detenuto dal 2011, con pena in scadenza nel 2032.

Contro di lui è scattato il reato di evasione e ora le forze dell’ordine stanno cercando l’ortonese Paolo Pennacchione, 50 anni, di cui si sono perse le tracce.

L’evasione è scattata dopo 12 ore di ritardo. Caso confermato dal supercarcere di Villa Stanazzo.

L’uomo ogni giorno usciva in semilibertà per andare a lavorare in un’agenzia funebre di Ortona poi aveva maturato tre giorni di licenza. Stava scontando una condanna per una quarantina di rapine messe a segno un po’ ovunque, in particolare tra Abruzzo e Marche dove venne arrestato a marzo 2011. Allora si complimentò, come un gentiluomo, con i carabinieri, i quali, nel sequestragli l’auto, trovarono il kit del rapinatore in un borsone nero; dentro pistola giocattolo, cappello, passamontagna, tre taglierini. Fu preso in flagranza di reato nella filiale della Carifermo a Civitanova Marche.

Dopo il suo mancato rientro in carcere l’allarme è scattato immediatamente anche per scongiurare che gli fosse potuto accadere qualcosa o che avesse accusato un malore.

Controlli sono stati effettuati anche nell’abitazione di Ortona. Non si trova neppure il padre e questo porta a sospettare che possa essere coinvolto nella sparizione del figlio. Le forze dell’ordine parlano proprio di fuga. La sua ricerca è stata attivata su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.