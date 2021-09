LANCIANO, NUOVO IMPIANTO COMPOSTAGGIO ECOLAN: SABATO CERIMONIA POSA DELLA PRIMA PIETRA

LANCIANO – Un impianto di compostaggio che la ECO.LAN si appresta a realizzare per la produzione di “compost” dal trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotta nei Comuni gestiti dalla Società.

Si svolgerà sabato 25 settembre, alle ore 10:30, in località Bel Luogo di Cerratina a Lanciano, la cerimonia di posa della prima pietra.

L’iniziativa, si legge in una nota, “ha una doppia valenza, da un lato soddisfare le esigenze della collettività che insiste nei Comuni facenti parte della società ECO.LAN SpA, portando ad un contenimento dei costi e delle tariffe, e dall’altra effettuare un recupero ambientale di una area da sempre oggetto di estrazione”.

Parte dell’investimento sarà finanziato tramite il co – finanziamento pubblico di Euro 8.000.000,00 di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 55/2016 inerente “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)”, la restante parte (circa il 60%) è coperta da risorse proprie tramite un finanziamento da parte degli Istituti Bancari BPer e Montepaschi di Siena.

La giornata sarà strutturata in due parti: nella prima parte a partire dalle 10.30 ci sarà la cerimonia di posa delle prime pietre con la partecipazione dell’assessore regionale, Nicola Campitelli; del presidente dell’assemblea dei sindaci AGIR, Pierluigi Biondi; del presidente del Consiglio Direttivo dell’AGIR, Ernesto Graziani; del presidente ANCI Abruzzo, Gianguido D’Alberto; del presidente dell’Assemblea della ECO.LAN Spa, Mario Pupillo; del presidente del Comitato Unitario per il Controllo Analogo della ECO.LAN Spa, Giuseppe Finamore; delle Autorità Ecclesiastiche e del presidente della ECO.LAN Spa, Massimo Ranieri.

Seguirà una tavola rotonda incentrata sui temi dell’economia circolare, delle prospettive legate alle risorse del PNRR, delle prospettive circa la governance dei servizi pubblici locali e degli affidamenti, con la partecipazione del senatore Luciano D’Alfonso e degli onorevoli Luigi D’Eramo, Camillo D’Alessandro e Fabio Berardini; dei consiglieri regionali Manuele Marcovecchio, Fabrizio Montepara e Francesco Taglieri; dei Sindacati con Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise, Amelio Angelucci, segretario generale FIT – CISL Abruzzo e Molise, Giuseppe Murrini, segretario generale UIL Trasporti Abruzzo, Carmine della Torre, segretario generale FIADEL Chieti. Parteciperanno, infine, i Sindaci e le autorità del territorio.