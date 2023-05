LANCIANO, ODG ABRUZZO A PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE: “GIORNALAIO NON E’ UN’OFFESA”

LANCIANO – “Per i giornalisti essere definiti giornalai non è un’offesa. È un nobile mestiere, peraltro in via di estinzione , che bisognerebbe tutelare. Il giornalaio è quel chierico che dispensa ogni mattina la liturgia laica della libertà di stampa e di pensiero. Un politico che pensa di offenderci in questo modo, oltre a presentare seri limiti cognitivi in termini di democrazia, manifesta una povertà lessicale non degna del ruolo che ricopre”.

Lo afferma il presidente dell’ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, in riferimento a un post pubblicato sul profilo Facebook della presidente del Consiglio comunale di Lanciano, Gemma Sciarretta.

Nel post Sciarretta aveva scritto, tra numerosi puntini di sospensione: “… e poi ci sono giornaliste… e… giornalaie…”, senza riferimenti precisi.