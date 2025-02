LANCIANO: OGGI L’ADDIO AD ANDREA PROSPERO. INDAGINI SU TELEFONI E CARTE DI CREDITO DEL 19ENNE

LANCIANO – Ieri la città di Lanciano (Chieti) si è riunita per ricordare Andrea Prospero con una fiaccolata tra le vie del centro. Oggi è il giorno dell’ultimo saluto allo studente di 19 anni trovato senza vita a Perugia. I funerali si terranno alle 15.30 nella cattedrale della Madonna del Ponte, dove l’intera comunità si stringerà intorno alla mamma Teresa, al papà Michele e ai fratelli Matteo e Anna.

Intanto a Perugia continuano le indagini sulla scomparsa dello studente di Informatica. Il 19enne è stato trovato senza vita il 29 gennaio dopo alcuni giorni di ricerche. Si trovava in un appartamento nel centro del capoluogo umbro, non lontano dallo studentato in cui risiedeva. Accanto al corpo sono stati trovati blister vuoti di farmaci antidepressivi. L’autopsia ha escluso la presenza di lesioni o segni di violenza, avvalorando l’ipotesi di un malore legato all’assunzione di medicinali, ma sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici per avere conferme definitive.

Restano ancora aspetti da chiarire sulla vicenda. Sono in corso accertamenti su quattro schede Sim telefoniche e sul computer portatile trovati nella stanza, oltre che su due carte di credito intestate ad altre persone che erano nella disponibilità del giovane. Al fianco della Procura di Perugia, impegnata a ricostruire la rete di contatti e le attività dello studente, lavora anche la polizia postale.