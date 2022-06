LANCIANO, PER L’AZZURRA BASKET FINE STAGIONE RICCO DI INIZIATIVE: AL VIA I CAMPUS ESTIVI

CHIETI – Fine stagione ricco di iniziative per l’Azzurra Basket Lanciano.

Centinaia i bimbi che hanno preso parte alla Festa del Minibasket della società sportive che si è svolta all’interno del Parco delle Rose a Lanciano. Bimbi di tutte le categorie, dai pulcini agli esordienti, si sono esibiti in giochi, gare, percorsi motori e partite, seguiti da un numeroso staff. E, per l’occasione, la società sportiva, dopo 38 anni di storia, ha lanciato il proprio inno, ideato dal maestro di musica Remo Vinciguerra e che, nei prossimi anni, accompagnerà ogni evento griffato Azzurra.

La festa si è conclusa con la premiazione di tutti i presenti con una medaglia. A fare da padrone di casa il presidente Ezio Grappasonno. A seguire c’è stata la “Festa del basket”, appuntamento che ha coinvolto tutte le categorie giovanili compresa la prima squadra. Il torneo è giunto alla 12esima edizione: tutti gli atleti hanno potuto mettersi in gioco in un clima di divertimento, fortificando legami e senso di appartenenza.

Appuntamento che si è tenuto sul nuovo campo outdoor targato Azzurra e da poco inaugurato all’interno del centro sportivo “Costa dei Trabocchi Sporting Club” a Rocca San Giovanni.

Lo stesso centro sportivo ospita due campus estivi: il primo denominato “Summer training” per bambini dai 5 agli 11 anni. Ci sono lezioni minibasket e attività ludiche, creative e laboratori linguistici. E poi attività speciali tutte le settimane come equitazione e piscina. La novità di quest’anno sono i laboratori linguistici con giochi divertenti in inglese. L’iniziativa andrà avanti fino al 5 agosto: ci si può ancora iscrivere.

Il campus si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Per info e/o iscrizioni 328 9411544. Per i ragazzi più grandi, invece, dai 12 anni in su, è in corso il “Summer training camp perfezionamento”, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì con allenamenti ed esercizi individuali con programmi tecnici e fisici personalizzati.

Inoltre gli iscritti hanno l’opportunità di conoscere ospiti di fama che raccontano le loro storie e dispensano consigli utili alla crescita formativa. Per info e/o iscrizioni 3926937226.