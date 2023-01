LANCIANO PIANGE PREMATURA MORTE DI RICCARDO SCARANO, DOPO BATTAGLIA CONTRO GRAVE MALATTIA

LANCIANO – Lanciano piange la prematura morte di Riccardo Scarano. Una giovane vita spezzata a soli 32 anni, gli ultimi dei quali spesi a combattere contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Scarano, che lavorava e viveva a Torino, è cresciuto a Lanciano. Qui era tornato nel periodo di Natale, dopo un aggravamento, per stare con la sua famiglia. E sempre qui sotto casa, in zona viale Cappuccini, nei giorni scorsi per dargli forza gli amici hanno affisso uno striscione: “Sgario siamo con te”.

Una scomparsa dolorosa e per chi resta, come sempre ancora di più quando riguarda giovani, difficile da accettare.

I funerali si terranno domani mattina, alle 10, nella chiesa di San Pietro a Lanciano.

