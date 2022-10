LANCIANO: PICCIONE MORTO DAVANTI PORTA DI CASA DELL’ASSESSORE TROILO, POSSIBILE INTIMIDAZIONE

LANCIANO – Un piccione morto è stato trovato davanti al portone dell’appartamento dell’avvocato e assessore alle attività produttive del Comune di Lanciano, Maria Ida Troilo.

Due notti fa Troilo aveva trovato vandalizzata la sua auto, assieme ad altre sette auto di grossa cilindrata.

È da escludere che il volatile sia potuto entrare nel condominio e andare a perire accanto allo zerbino dell’appartamento che la Troilo condivide con il fratello, anch’egli avvocato, e i nipoti

Troilo è andata a denunciare in commissariato entrambi gli inquietante episodi. A fare il ritrovamento è stata proprio la nipote, rientrando a casa con il cane.

Risposte in termini investigativi potrebbero arrivare da filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di via Fauro, strada che sbuca nella centrale via De Crecchio.