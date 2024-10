LANCIANO – Una donna 37enne è stata presa a bottigliate dopo una lite in discoteca e ha riportato ferite alla testa e al volto. E’ successo a Lanciano nel chietino secondo quanto riferisce il Messaggero in un articolo in cui si precisa che era intervenuta per difendere una amica aggredita dal compagno. La donna è stata ricoverata in ospedale e ora la polizia ricerca l’agggressore. Le telecamere interne al locale saranno utili per capire come sono andate le cose. Sentiti anche gli avventori del locale frentano.