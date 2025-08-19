LANCIANO: RAGAZZO GAY INSULTATO E AGGREDITO DA GIOVANISSIMI PERCHE’ INDOSSAVA UN TOP

LANCIANO – Aggressione omofoba sabato notte a Lanciano, in provincia di Chieti: due giovani, di 21 e 22 anni, sono stati insultati e colpiti da un lancio di bottigliette di plastica piene di birra, da parte di un gruppo di giovanissimi, e solo perché una delle due vittime indossata un top.

A riferirlo il quotidiano Il Centro. L’episodio si è verificato nelle vicinanze dell’ascensore che porta al parcheggio di via Per Frisa, nel quartiere Lancianovecchia.

Il Centro riporta anche la testimonianza di una amica dei due, “dopo aver preso l’ascensore, dall’alto queste persone hanno preso ad inveire contro di loro, usando epiteti offensivi, e scagliando contro di loro delle bottiglie di plastica” e ancora, “sono persone che loro non hanno mai visto. Con molta probabilità si sono sentiti offesi dai vestiti, un top, che uno dei due indossava, in quanto non rispecchiavano ciò che comunemente viene considerata la norma e hanno così deciso che questa scelta non andava affatto bene”.